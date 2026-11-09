Бенфика сломи отбора на Чернев в последните минути, Порто продължава без грешка

Бенфика постигна драматична победа с 3:2 над Ещрела (Амадора) в 11-ия кръг на португалското първенство, след като вкара решителното попадение в добавеното време. В края на двубоя участие взе и българският защитник Атанас Чернев. Той се появи в 85-ата минута на мястото на Бернардо Шапо, който преди това си отбеляза автогол.

Бенфика поведе в 26-ата минута с великолепен удар от дистанция на Джанлука Престиани. Домакините обаче изравниха малко след почивката чрез Ловро Звонарек. В 68-ата минута Шапо си отбеляза автогол и отново даде преднина на гостите, но само осем минути по-късно Леандро Антонети възстанови равенството с глава.

В четвъртата минута на добавеното време Андреас Шелдеруп центрира ефектно с външен фалц, а Евангелос Павлидис засече топката отблизо и донесе победата на Бенфика.

Тимът на Марко Силва записа осма поредна победа във всички турнири и остана на пет точки зад лидера Порто.

По-рано снощи „драконите“ също трябваше да положат сериозни усилия, за да спечелят гостуването си на Витория (Гимараеш). Борха Сайнц откри резултата в 38-ата минута, но домакините изравниха чрез Аланзиньо в 77-ата. Решаващият момент настъпи в 86-ата минута, когато появилият се като резерва Мартим Фернандеш завърши контраатака с красив удар и донесе победата на Порто.

Така тимът на Франческо Фариоли продължи впечатляващата си серия от 11 успеха в 11 шампионатни срещи и оглавява класирането с 33 точки. Бенфика е втора с 28, а Спортинг (Лисабон) заема третата позиция с 24 точки.

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Снимки: Imago