Бенфика продължи гонитбата с рутинна домакинска победа

Отборът на Бенфика си върна второто място в Лига Португал след победа с 2:0 у дома над тима на Витория (Гимараеш). “Орлите” не срещнаха затруднения и се изкачиха на подгласническата позиция, която временно бяха отстъпили на Спортинг (Лисабон), след като “лъвовете” удариха Брага с 3:1 в петък.

Спортинг се вдигна след почивката и обърна Брага в мач с два вратарски автогола

Лидер пък е Порто със стопроцентов точков актив и 8 победи от 8 мача.

Dahl a abrir o marcador☝️ https://t.co/VgyFhLxPQ1 — SL Benfica (@SLBenfica) October 11, 2026

Домакините от Бенфика стигнаха до успеха рутинно и вкараха по едно попадение през двете полувремена. До почивката се разписа Самуел Дал в 24-ата минута, а точно четвърт час преди края на редовното време в 75-ата минута Георгий Судаков оформи крайния резултат.

O golo de Sudakov! ⚽ https://t.co/eliMfbxOgi — SL Benfica (@SLBenfica) October 11, 2026

След този успех Бенфика ще почива в Лига Португал през идните две седмици и новата шампионатна изява ще бъде чак на 26 октомври (понеделник) от 20:45 часа българско време в гостуването на Санта Клара. Междувременно “орлите” ще имат две изяви в Лига Европа - първо е домакинството на Селтик на 15 октомври (четвъртък), а после е гостуването на Омония (Никозия) на 22 октомври (четвъртък). И двете срещи стартират от 22:00 часа.

VAMOOOOOS!! ✊ https://t.co/99QwO6GNpu — SL Benfica (@SLBenfica) October 11, 2026

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