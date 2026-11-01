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Късен кошмар за Ещрела, Атанас Чернев отново остана без минути

  • 1 ное 2026 | 02:48
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Късен кошмар за Ещрела, Атанас Чернев отново остана без минути

Отборът на Ещрела Амадора допусна болезнена загуба с 1:2 при гостуването си на Морейрензе в среща от десетия кръг на португалското първенство.

Българският защитник Атанас Чернев за пореден път бе в групата на гостите, но остана на резервната скамейка и не записа минути.

Развръзката настъпи чак в петата минута на добавеното време, когато Найл Джон донесе трите точки на домакините. Така Морейрензе записа втора последователна победа и се изкачи до осмото място с 14 пункта. Ещрела от своя страна инкасира четвърто поредно поражение и остана на 12-ата позиция с десет точки.

Първото полувреме приключи без попадения, но след почивката съперниците бързо раздвижиха резултата. В 50-ата минута Ландерсон получи подаване от Мануел Мендонса и изведе Морейрензе напред.

Радостта на домакините обаче се оказа кратка. Само седем минути по-късно Ловро Звонарек се разписа с левия крак от наказателното поле и върна двубоя в изходна позиция.

Нататък равенството се задържа чак до заключителните секунди и изглеждаше, че Ещрела ще прекъсне серията си от загуби. Вместо това гостите получиха тежък удар в добавеното време. Найл Джон стреля от дистанция и прати топката в мрежата за крайното 2:1, оставяйки Чернев и компания без нищо от визитата.

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