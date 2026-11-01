Порто разби Ещорил и продължи без грешка с десет от десет

Отборът на Порто разгроми Ещорил с 4:0 на „Драгао“ в среща от десетия кръг на португалското първенство. „Драконите“ продължиха безупречния си ход и вече имат пълен комплект от 30 точки, докато гостите останаха на последното място с едва два пункта.

What a WIN 💪 ⚽️ Victor Froholdt, Borja Sainz, André Silva e Gabri Veiga #FCPGDEP #PortoDeHonra — FC Porto (@FCPorto) October 31, 2026

Началото бе отлично за селекцията на Франческо Фариоли. Пепе намери Фрохолд, който от непосредствена близост даде ранен аванс на своите още в 4-ата минута. Нататък Порто продължи да създава положения, но до почивката нов гол не падна.

В 64-ата минута Габриел Вейга подаде към Борха Сайнц, а испанецът покачи на 2:0. Това се оказа началото на кошмарни минути за гостите, които много бързо получиха още два гола.

Първо, резервата Андре Силва се разписа при добавката след спасен удар на Вейга в 70-ата минута. Само 180 секунди по-късно в 73-тата минута самият Вейга също намери мрежата, като този път асистенцията бе на Сайнс.

Ещорил можеше да стигне поне до почетно попадение в 78-ата минута, но Наил Омерович разтресе напречната греда и „драконите“ приключиха вечерта със суха мрежа.

Mais um triunfo 🫂💙 #FCPGDEP https://t.co/gJlfOgmHrT — FC Porto (@FCPorto) October 31, 2026

Разгромът дойде в отличен момент за лидерите в португалския шампионат, които в средата на идната седмица на 4 ноември (сряда) от 22:00 часа българско време ще гостуват на Наполи в мач от четвъртия кръг на Шампионската лига и ще преследват първа победа в "турнира на богатите" този сезон.



За Ещорил пък следващото предизвикателство е домакинство на Маритимо от Лига Португал на 8 ноември (неделя) от 17:30 часа.

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