Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Българинът Атанас Чернев продължава да не намира място в клубния си Ещрела Амадора, като той изгледа от пейката втората загуба на отбора си през сезона при поражението с 0:1 като гост на тима на Арука.



Ещрела остана на девето място във временното класиране, докато съперникът от Арука се изкачи до петата позиция, даваща право на участие в европейските клубни турнири.



Мачът се разви по възможно най-неприятния начин за гостите, които получиха гол още в 5-ата минута, когато Барберо откри в полза на Арука.



В добавеното време на първата част пък главният съдия Луис Фелипе отсъди дузпа в полза на Ещрела, но Янис Стойка пропусна от бялата точка.



След почивката голове не паднаха и гостите трябваше да се примирят с поражението, а Атанас Чернев все още няма записани игрови минути в официален мач през сезон 2026/2027.



Следващата му възможност за изява ще бъде срещу Каса Пиа в края на месеца на 24 октомври (събота) от 17:30 часа българско време.



СНИМКА: CF Estrela da Amadora, SAD// FACEBOOK

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