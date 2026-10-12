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Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

  • 12 окт 2026 | 03:19
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Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Българинът Атанас Чернев продължава да не намира място в клубния си Ещрела Амадора, като той изгледа от пейката втората загуба на отбора си през сезона при поражението с 0:1 като гост на тима на Арука.

Ещрела остана на девето място във временното класиране, докато съперникът от Арука се изкачи до петата позиция, даваща право на участие в европейските клубни турнири.

Мачът се разви по възможно най-неприятния начин за гостите, които получиха гол още в 5-ата минута, когато Барберо откри в полза на Арука.

В добавеното време на първата част пък главният съдия Луис Фелипе отсъди дузпа в полза на Ещрела, но Янис Стойка пропусна от бялата точка.

След почивката голове не паднаха и гостите трябваше да се примирят с поражението, а Атанас Чернев все още няма записани игрови минути в официален мач през сезон 2026/2027.

Следващата му възможност за изява ще бъде срещу Каса Пиа в края на месеца на 24 октомври (събота) от 17:30 часа българско време.

СНИМКА: CF Estrela da Amadora, SAD// FACEBOOK

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