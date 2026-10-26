Салах този път не впечатли, но Трабзонспор направи обрат и спечели голово шоу

Съперникът в следващото домакинство на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор постигна победа с 4:3 като гост на Ризеспор в зрелищен мач от деветия кръг на Сюперлиг. Това беше шеста поредна победа на тима във всички турнири под ръководството на бившия треньор на Лудогорец Томас Райс, като любопитното е, че този път звездата Мохамед Салах нямаше никакво участие за нито един от головете.

Домакините изненадващо се оттеглиха на почивката с аванс от два гола, благодарение на Дженаро Борели (12’, 32’), който се разписа и в двата случая. Въпреки това в началото на втората част “вишненочервено-сините” сътвориха пълен обрат в рамките на едва няколко минути. Ернест Мучи първо асистира на Мелих Кабасакал (49’), а после и на Арал Симсир (51’), докато Франкулиньо (57’) даде аванс на своя тим. Казим Лачи (68’) възстанови равенството със своя гол за Ризеспор, но гостите все пак стигнаха до победно попадение, след като Франкулиньо (83’) отново беше точен, а Мучи оформи своя хеттрик от асистенции.

⏱ 90’ Final Whistle Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor #ÇRSvTS https://t.co/g1LTnV4UeO — Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) October 26, 2026

Така Трабзонспор се изкачи на второто място в класирането преди днешното истанбулско дерби между Галатасарай и Фенербахче, като събра 19 точки или само с една по-малко от изненадващия лидер Амедспор. Ризеспор пък остана на 13-ото място с 10 пункта след третата си поредна загуба.

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Снимки: Gettyimages