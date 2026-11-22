Трабзонспор загря с победа за "Армията", запази второто място в Турция

Слушай на живо: ЦСКА - Трабзонспор

Следващият съперник на ЦСКА в Лига на конференциите - Трабзонспор, записа успех с 1:0 срещу последния в турския шампионат Еюпспор и запази втората позиция в класирането. Мохамед Салах и колегите му имаха изключително силен първи половин час, в който падна победният гол и бяха пропуснаха още три-четири възможности пред вратата на съперника.

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В петата минута Салах комбинира с национала на Кабо Верде Вагнер Пина. Десният бек центрира в наказателното поле, където Озан Туфан засече с глава и намери мрежата.

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След почивката Трабзонспор намали темпото, а гостите пропуснаха едно чисто положение пред Андре Онана, който иначе нямаше много работа. В четвъртък вторият в Сюперлиг излиза на стадион "Българска армия" срещу носителя на Купа на България.

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