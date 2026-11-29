Разочарованият Мареска: Нямаме късмет със съдиите, ще видим дали ще ни се извинят

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска взе отношение по ключовите спорни ситуации при равенството 2:2 срещу Арсенал, като обърна специално внимание на съдийските отсъждания.

Специалистът изрази задоволство от борбеността на отбора си и посочи, че съставът изгражда нов облик, независимо от липсата на постоянство в резултатите.

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„Начинът, по който се борихме и действахме по време на срещата, е впечатляващ. Изключително важно е да поддържаме това ниво и да не спираме да се подобряваме. Казах го както на пресконференцията, така и пред самите футболисти преди началото – независимо дали изоставаме с три, шест или девет точки, винаги излизаме с мисълта за победа. На този етап най-важното за нас е градежът на нещо ново. От значение е как се борим, как атакуваме и как се отбраняваме. Смятам, че днес дадохме сериозна заявка в това отношение", сподели Мареска.

„В днешния футбол, ако не се бориш, просто не можеш да бъдеш конкурентоспособен. Наясно сме, че сме длъжни да влизаме в битка и да се раздаваме във всеки мач. Днес това не се отнасяше само за Холанд – целият отбор игра по този начин", подчерта италианецът.

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„За мен представянето и духът на тима са водещи, но съществува и другата страна на монетата – в последните три или четири срещи от Премиър лийг нямаме никакъв късмет със съдийските отсъждания. Днес станахме свидетели на ситуация за червен картон срещу Жереми Доку, както и на игра с ръка в самия край. Нямаме късмет, а това продължава вече четири-пет двубоя. Намираме се в неблагоприятен период от гледна точка на съдийските решения. Надявам се в бъдеще това да се промени", коментира Мареска.

Относно втория гол на Арсенал и дали Джанлуиджи Донарума е имал възможност да се намеси по-убедително, наставникът анализира ситуацията по следния начин:

„Винаги може да се действа по-добре, но смятам, че Габриел го удари с лакът в задната част на врата. Трябва да се изясни дали съприкосновението с вратаря е позволено или не, защото ситуацията е сложна. Естествено, винаги можем да се справим по-добре, но в момента е по-правилно да се фокусираме върху собствената си игра, а не върху съдията. Най-лесно днес е да се говори за арбитрите", каза наставникът на "гражданите".

„Сега остава да чакаме извинение. Ако помните мача с Манчестър Юнайтед – тогава се извиниха. Предстои да видим дали ще направят същото и пред нас", добави не без ирония Мареска.

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Снимки: Gettyimages