Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Гьозтепе на Станимир Стоилов накара цяла Турция да говори за него, след като съкруши Фенербахче насред неговия стадион, записвайки гръмка победа с 2:1 в мач от 10-ия кръг турския шампионат. Тимът на българския треньор губеше в резултата до 76-ата минута, но с две бързи попадения обърна в своя полза и в крайна сметка спечели. Това е четвърта поредна победа за състава от Измир, който само допреди по-малко от три седмици нямаше нито един успех.

Този резултат почти сигурно още сега слага край на амбициите на “фенерите” за шампионската титла. Мъри Стоилов пък се доказа, след като две от смените му донесоха триумфа.

Матео Гендузи даде аванс на домакините в края на първото полувреме. След почивката обаче точно халфът сгреши и в 76-ата Синлер Армстронг изравни. След още две минути друг от появилите се от пейката футболисти на Гьозтепе - Андре Енрике, вкара второто попадение.

Мачът беше първи за домакините с Дирк Каут като временен треньор след уволнението на Исмаил Картал по-рано през седмицата. Лошият резултат обаче още повече разгневи феновете на клуба, които започнаха да сканидат срещу ръководството. Стигна се дори до сбиване между фенове на Фенербахче помежду им.

🔴Fenerbahçe Göztepe'ye 2-1 Mağlup olunca Stad karıstı Kavganın en net görüntüsü #FBvGOZ #azizyıldırımistifa #FenerinMaçıVar #sondakika #haber https://t.co/FMjJnaiK2t — MECRA💫 (@Mecranz) October 31, 2026

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