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Отборът на Нури Шахин спря победната серия на Станимир Стоилов

  • 7 ное 2026 | 20:13
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Отборът на Нури Шахин спря победната серия на Станимир Стоилов

Отличната серия на Гьозтепе от победи в турския шампионат приключи в 11-тия кръг. В него воденият от Станимир Стоилов тим загуби с 1:2 от Башакшехир като домакин и беше задминат от въпросния съперник в класирането.

Футболистите на Мъри бяха спечелили предходните си четири мача, включително и този срещу Фенербахче в Истанбул. Сега обаче друг клуб от мегаполиса успя да пречупи Гьоз-Гьоз.

Отборът от Измир поведе в 18-ата минута след попадение на Жуан. Само четири минути по-късно обаче играчите на Нури Шахин изравниха чрез германския си нападател Дейви Зелке. Победното попадение дойде в 83-тата и беше реализирано от босненец Един Вишча.

Сега следва пауза в турския шампионат заради двубоите на националните тимове. След нея Гьозтепе ще гостува на Ерзурумспор на 22 ноември.

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