Мърси обясни слабия старт на сезона и триумфа над Фенербахче

Българският треньор на Гьозтепе Станимир Стоилов, чийто отбор победи Фенербахче с 2:1 като гост в 10-ия кръг на турската Суперлига заяви, че са се възползвали от възможностите си и затова са спечелили. „Беше наистина труден, много интензивен и интересен мач. И двата отбора искаха да играят истински футбол, искаха да вкарват голове. В това отношение беше добър мач. Не успяхме да се възползваме от шансовете, които създадохме през първото полувреме, но нашият противник успя. Показахме твърде много уважение към противника си през първото полувреме. Започнахме второто полувреме по-добре, създадохме положения и се възползвахме от тях, за да постигнем много важна победа в Истанбул“, започна Стоилов.

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Успехът над Фенербахче беше четвърти пореден за тима от Измир, а опитният треньор обясни защо смята това за много ценна победа: „Най-важното е, че подобряваме представянето си всеки ден. Младите ни играчи повишиха самочувствието си. Фенербахче преминава през труден период, те са добър отбор, съставен от добри играчи. Мисля, че ще се включат отново в надпреварата и че нищо не е свършило за тях. Не обичам да казвам това като извинение, но в началото на сезона 4-5 от нашите защитници бяха контузени. Никога в онези моменти от сезона не успяхме да сформираме защитната линия, която искахме. Дори в мачовете, които загубихме, вкарахме 2-3 гола, което показа, че проблемът ни е в защитата. Когато тези играчи се завърнаха, представянето ни започна да се подобрява. Вкарваме голове във всеки мач, което е много важно за нас. Планираме да играем с висок натиск във всеки мач, ако е възможно. Това искам, това работим и се надявам да даде още резултати", обясни Стоилов.



Следващата среща за футболистите на българския специалист е на 7-и ноември като домакини на Башакшехир (Истанбул), а към момента са на 9-о място с 15 точки, на 10 от лидера Галатасарай.

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Снимки: Gettyimages