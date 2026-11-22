Влахович продължава да бележи за Бешикташ

Бешикташ постигна драматична победа с 4:2 при гостуването си на Коняспор в среща от 12-ия кръг на турската Суперлига. „Черните орли“ пропиляха аванс от два гола, но успяха да стигнат до трите точки с две попадения в заключителните минути. Големият герой за гостите беше сръбският нападател Душан Влахович, който се разписа два пъти още преди почивката и поведе в листата на стрелците с 11 гола.

Бешикташ откри резултата в 10-ата минута. След подаване на Уилфред Ндиди и разбъркване в наказателното поле топката достигна до Влахович, който я изпрати в мрежата. В 34-тата минута двамата отново комбинираха успешно. Ндиди намери сръбския нападател с прехвърлящо подаване, а той завърши атаката с точен удар за 2:0. Домакините обаче не се предадоха и в 42-рата минута върнаха едно попадение. Дениз Тюрюч подаде към Жан-Люк Домпе, който с красив изстрел извън наказателното поле намали изоставането на Коняспор.

След почивката домакините продължиха да търсят изравняването и успяха да го постигнат в 63-тата минута. Дениз Тюрюч центрира от десния фланг, а Енис Дестан се извиси и с глава направи резултата 2:2. Бешикташ реагира на допуснатия обрат в развитието на срещата и отново пое инициативата. В 66-ата минута Ндиди беше близо до попадение, но ударът му срещна напречната греда.

В 75-ата минута Влахович пропусна възможност да оформи своя хеттрик, след като вратарят Бахадър Гюнгьордю спаси удара му. Четири минути по-късно гостите все пак стигнаха до трети гол. Ернест Поку намери Леандро Тросар, който с мощен изстрел извън наказателното поле възстанови преднината на Бешикташ. В добавеното време Вацлав Черни сложи точка на спора. Чехът получи подаване от Амир Мурийо и с прецизен нисък удар оформи крайното 4:2.

Така Бешикташ прекъсна серията си от три поредни гостувания без победа в първенството и събра 25 точки, като измести Амедспор от третото място. Коняспор остана на 15-а позиция с 8 точки.

В друга среща днес Касъмпаша се наложи с 2:1 над гостуващия Аланияспор и се настани на петото място, измествайки от него Фенербахче.

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