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Салах се върна към головете, Трабзонспор вече е втори в Турция

  • 9 ное 2026 | 00:12
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Салах се върна към головете, Трабзонспор вече е втори в Турция

Трабзонспор постигна шеста поредна победа в турската Суперлига, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Аланияспор в среща от 11-тия кръг на първенството. В класирането отборът от черноморския град вече е втори, изоставайки на 3 точки от лидера Галатасарай.

Вагнер Пина откри резултата в 17-ата минута след асистенция на Чибуике Нваиву, а в 34-ата Мохамед Салах удвои преднината на гостите след подаване на Пол Онуачу. Египетската звезда се разписа за първи път в последните 4 мача на своя тим.

Така воденият от Томас Райс отбор продължи отличната си серия в шампионата, като изравни клубното постижение от шест последователни победи под ръководството на чуждестранен треньор. За последно това беше постигнал белгиецът Урбен Бремс през сезон 1991/92.

В друга среща днес Фенербахче разгроми с 5:0 като гост Чорум и записа един от най-убедителните си успехи през сезона. По да гола за "фенерите" реализираха Мейсън Грийнууд и Ирфан Кахведжи.

Ризеспор също прибави три точки към актива си след домакинска победа с 2:1 над Ерзурумспор. И двете попадения за домакините бяха дело на бившия нападател на ЦСКА Али Соу.

В късния мач за деня Бешикташ разгроми Генчлербирлиги с 3:0 и изскочи на пета позиция. Два гола за "черните орли" вкара Душан Влахович.

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