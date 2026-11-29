Защо Манчестър Сити не получи дузпа - Премиър лийг публикува разговора между съдията и ВАР

Премиър лийг потвърди правилността на две дискусионни съдийски решения при равенството 2:2 между Арсенал и Манчестър Сити на „Емиратс“ в дербито от 12-ия кръг. От пресцентъра на лигата публикуваха и разговорите между главния съдия Джон Брукс и видеоасистентите му.

В 83-тата минута Юриен Тимбер изравни резултата след изпълнение на ъглов удар. При центрирането бранителят на „топчиите“ Габриел Магаляеш удари с лакът в тила вратаря на гостите Джанлуиджи Донарума. Ситуацията бе разгледана от ВАР, като видеоасистентите провериха и за евентуална игра с ръка на Тимбер.

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„Голът на Арсенал бе проверен от ВАР и потвърден. Съдиите стигнаха до заключението, че няма нарушение срещу вратаря, както и че липсват убедителни доказателства, че Тимбер е играл с ръка“, се казва в официалното съобщение на Премиър лийг.

В публикувания запис на разговора между арбитрите се чува и обяснението на видеоасистента към Брукс:

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„Джон, потвърждаваме решението, взето на терена – гол. Проверката приключи. Няма категорични доказателства, че топката е докоснала дясната ръка на Тимбер. Проверихме всички налични ракурси на камерите. Няма убедителни доказателства. Голът е признат.“

Другата спорна ситуация възникна в седмата минута на добавеното време. След удар с глава на Йошко Гвардиол топката срещна ръката на Виктор Гьокереш, която бе поставена пред гърдите му, непосредствено под брадичката. Брукс не отсъди дузпа за Манчестър Сити, а ВАР потвърди решението му.

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„Възможно е топката да е докоснала ръката му. Не мисля, че това е било умишлено“, заяви главният съдия по време на разговора с видеоасистента, който му отговори: „Това е лявата ръка, тя е прибрана към тялото.“

Любопитното е, че в последните 53 домакински мача на Арсенал във Висшата лига не е отсъдена нито една дузпа в ущърб на лондончани. Това е най-дългата подобна серия в историята на клуба от създаването на Висшата лига.

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Снимки: Imago