Изпълнителният директор на Черно море захапа Ботев (Пд): Битият – бит,....

Изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев направи доста любопитен коментар след победата на „моряците“ с 4:2 срещу Ботев Пловдив на „Тича“. Двубоят се игра при изключително ненормални и тежки условия.

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След мача временният наставник на Ботев Пловдив Лъчезар Балтанов изяви своите претенции, но е любопитно, че не го направи още преди мача. След срещата изпълнителният директор на Черно море Пламен Андреев написа във Facebook:

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"Има мачове, в които футболът отстъпва място на мъжеството. Днес беше такъв ден.

Битият - бит, .....“

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Снимки: Startphoto