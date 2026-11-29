БФС стартира рубрика за женския футбол

Българският футболен съюз поставя началото на новата си видео рубрика "Лицата на женския футбол", посветена на хората, които със своята отдаденост, амбиция и ежедневен труд допринасят за развитието на женския футбол в България.

"В рамките на инициативата ще ви срещаме с представители на отборите от женското държавно първенство, които ще споделят своите истории, ще разказват за предизвикателствата и успехите по пътя си и ще представят своите виждания за бъдещето на женския футбол у нас.

Целта на рубриката е да популяризира женския футбол, да даде по-голяма гласност на усилията на клубовете и да вдъхнови повече момичета да направят своите първи стъпки в любимата игра. В дебютното издание на "Лицата на женския футбол" ви срещаме с представители на Севлиево Лейдис – старши треньора Йоана Джамбазова и капитана на отбора Вили Карадакова", написаха от централата.

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