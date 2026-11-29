Иван Кочев: Добър финал, прогресираме

Марица (Милево) разгроми гостуващия му Левски (Карлово) с 6:0. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

Марица (Милево) не пожали Левски (Карлово)

Иван Кочев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Добър финал на годината, хубава победа с хубави голове. Първо искам да благодаря на всички футболисти за отговорното отношение конкретно в този мач, а и за представянето им през цялата есен. Имаме прогрес и то доста сериозен в сравнение с полусезона през миналия шампионат. Благодаря на президента Петко Ангелов, който прави всичко възможно, за да се чувстваме добре и да имаме прекрасни условия за работа. Можем да съжаляваме за някои пропуснати точки през есента, особено в Смолян, за което наистина съжалявам, но обобщение ще направим в следващите няколко дни“.

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