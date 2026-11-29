Николай Жечев: Поздравявам футболистите, благодарности на феновете

В Ямбол, едноименния тим срази ОФК Хасково с 5:0. Срещата е от 17-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол громи ОФК Хасково

Николай Жечев, старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Пета поредна победа, с която приключихме годината повече от добре. Изиграхме силен мач въпреки тежкото време – не спря да вали и да духа силен вятър, което направи условията за игра още по-трудни. Но теренът издържа. Искам да поздравя момчетата за играта им, за пореден път показаха страхотен характер. Истински мъжкари! Част от феновете влязоха в съблекалнята след края на мача, подариха им торта и ги поздравиха за представянето през есента. А аз от моя страна искам да благодаря на феновете, които и днес в лошото време дойдоха и ни подкрепиха. Създадохме доста голови ситуации, отбелязахме пет от тях, като истината е, че можеше да реализираме още голове. Приключваме есента с второ място по реализирани попадения, само с три по-малко от лидера Крумовград, който почти през цялата есен игра в еднакъв състав – рядко имаше проблеми“.

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