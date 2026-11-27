Варна ще бъде домакин на международен футболен турнир в памет на Георги Димитров – Червения

В събота, 28 ноември, варненската зала „Владислав“ ще бъде домакин на международен футболен турнир, посветен на паметта на легендарния футболист и треньор от миналото Георги Димитров – Червения.

В надпреварата ще се включат четири отбора – домакините от „Черно море“, „Спартак“ (Варна), „Белослав“ и турският „Люлебургаз“.

Турнирът ще започне в 11:00 часа. След изтегляне на жребия ще се проведат полуфиналните срещи, а победителите ще се изправят един срещу друг във финала. Загубилите ще спорят за третото място.

За победителите и призьорите са предвидени купи и награди, осигурени от дирекция „Спорт“ към Община Варна.

/Пламен Трендафилов/

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