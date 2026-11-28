Черно море спечели турнир в памет на Георги Димитров - Червения

Ветераните на Черно море спечелиха международния турнир за ветерани, организиран в памет на легендарния Георги Димитров – Червения. В надпреварата участие взеха четири отбора: Черно море, Спартак (Варна), Белослав и гостите от турския град Люлебургаз.

В първия полуфинал Белослав се наложи над Спартак с убедителното 6:2. В другия двубой ветераните на "моряците" надделяха над гостите от Люлебургаз с 5:3. Във финалната среща варненци показаха превъзходството си и победиха Белослав с 4:1, с което заслужено спечелиха първото място в турнира. Бронзовите отличия завоюва тимът на "соколите", който се наложи над Люлебургаз с категоричното 8:2.

Наградите – купи и плакети за призьорите, бяха връчени от името на местния шеф към ЗС на БФС Георги Мирчев и от председателя на ОСК Черно море Петър Петров. Сред зрителите на трибуните присъстваха редица емблематични футболисти от близкото и по-далечното минало на двата варненски гранда. Сред тях бяха Стефан Богомилов, Божидар Ставрев, Пламен Казаков, Пламен Михов, Хари Харалампиев и Милен Бакърджиев. Турнирът премина с много футболни емоции, спортен дух и уважение към паметта на Георги Димитров – Червения.



Пламен Трендафилов

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