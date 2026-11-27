"Моряците" излизат срещу "канарчетата" в серия без гол

Черно море определено показва признаци на излизане от неприятната ситуация и миникризата, обхванала отбора в началото на шампионата. Варненските „моряци“ влизат в предстоящия двубой срещу пловдивските „канарчета“ в серия от четири поредни срещи без загуба и без допуснат гол.

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Това е показателно за стабилизирането на отбраната и добрия синхрон, който постепенно изградиха централните защитници Живко Атанасов и Лучано Скуадроне.

Статистиката от победите в елитната група е на страната на Ботев, но двубоите между двата тима традиционно са оспорвани и често предлагат драматични моменти.

Треньорският щаб на Черно море ще може да разчита на най-доброто, с което разполага, за последното домакинство срещу Ботев Пловдив в efbet Лига за календарната година. Срещата е в събота от 17:45 часа на стадион „Тича“.

/Пламен Трендафилов/

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