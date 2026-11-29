Пропаднаха днешните мачове на Североизток

Мачовете на Устрем (Дончево) с Черно море II (Варна) и на Бенковски (Исперих) с Рилци (Добрич), няма да се изиграят днес както е по програма. Причината – лошите метеорологични условия. Срещите са от 16-ия кръг на Североизточната Трета лига. Предстои насрочване на нова дата за провеждането им.

Североизточна Трета лига – XVI кръг

28 ноември 2026 г., събота, 14:00 часа:

Доростол (Силистра) - Олимпик (Варна) 1:5

Фратрия II (Варна) - Аксаково 1:2

Септември (Драгоево) - Черноморец (Балчик) 2:1

Лудогорец III (Разград) - Черноломец (Попово) 1:1

Септември (Тервел) - Светкавица 2014 (Търговище) отложен за 12 декември

Девня - Ботев (Нови пазар) отложен за 12 декември

29 ноември 2026 г., неделя, 14:00 часа:

Бенковски (Исперих) - Рилци (Добрич) отложен

Устрем (Дончево) - Черно море II (Варна) отложен

Волов Шумен 2007 – почива

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