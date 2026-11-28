Ново разочарование за тима на Петев и Здравко Димитров

Воденият от Ивайло Петев Мардин 1969 допусна втора поредна загуба в турската Първа лига. Отборът на българския специалист отстъпи с 0:3 при гостуването си на Мугласпор в двубой от 16-ия кръг и се смъкна до седмата позиция в класирането с 25 точки, но остава в зоната на плейофите за промоция в Суперлигата.

Здравко Димитров започна като титуляр и остана на терена до 87-ата минута, когато бе заменен от Ахмет Юлюк. Българският национал бе сред най-активните футболисти на гостите в предни позиции, но на три пъти негови удари бяха спасени от вратаря Екрем Кълъчарслан.

Димитров застраши вратата на домакините с удар от дистанция още в 14-ата минута. Впоследствие той създаде положения за Тонио Теклич и Малик Уилкс. След почивката бившият футболист на Левски отново бе близо до попадение, но Кълъчарслан отрази негов изстрел с глава в 49-ата минута и далечен изстрел седем минути по-късно.

Дритон Цамай откри резултата за Мугласпор от дузпа в 38-ата минута. Появилите се като резерви Енгин Пойраз Ефе Йълдъръм и Ясин Узуноглу оформиха изразителния успех на домакините в заключителната фаза на срещата.

След двубоя Ивайло Петев посочи индивидуалните грешки и липсата на ефективност в завършващата фаза като основни причини за поражението.

Президентът на Мардин Ръдван Ашар направи специално обръщение към привържениците, в което декларира подкрепата си за треньорския щаб и футболистите и призова за единство в трудния за клуба период.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google