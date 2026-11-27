Илиан Илиев с цял мач при загуба на Истанбулспор

Истанбулспор допусна поражение с 0:1 при гостуването си на Саръйер в среща от 16-ия кръг на турската Първа лига. Емека Езе (5′ – дузпа) донесе успеха на домакините. Българският национал Илиан Илиев-младши започна като титуляр за Истанбулспор и изигра пълни 90 минути.

Саръйер поведе още в петата минута, когато Езе реализира отсъдената за нарушение на Майкъл Олого дузпа.

Гостите получиха отлична възможност да възстановят равенството в 77-ата минута, но Ибрахим Шехич спаси изпълнението на Мустафа Сол и съхрани преднината на домакините.

С успеха Саръйер събра 20 точки и заема 11-ата позиция в класирането, докато Истанбулспор остава в зоната на изпадащите на предпоследното 19-о място с едва осем пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google