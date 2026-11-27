АЕК и Панков спечелиха дербито с Аполон и затвърдиха лидерската си позиция

АЕК (Ларнака) записа трета поредна победа в кипърското първенство, след като се наложи с 2:0 над Аполон (Лимасол) като домакин в среща от 11-ия кръг. Хървойе Миличевич (9′ – дузпа) откри резултата, а Николас Андереген (67′) подпечата успеха на домакините. Българинът Иван Панков започна като титуляр за АЕК и изигра пълни 90 минути.

Двубоят започна отлично за домакините, които получиха дузпа след намеса на ВАР за нарушение на вратаря на Аполон срещу Йоргос Наум. Миличевич бе точен от бялата точка в деветата минута.

Гостите имаха своите възможности да възстановят равенството чрез Ален Ожболт и Патрик Вайсбек, но не се възползваха от тях. Вместо това в 67-ата минута Андереген удвои преднината на АЕК с удар от наказателното поле и оформи крайното 2:0.

С успеха АЕК затвърди първото си място в класирането с 26 точки, докато Аполон заема третата позиция с 19 пункта.

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