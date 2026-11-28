Санкт Паули претърпя инфарктна загуба, Херта продължава да гази във Втора Бундеслига

Санкт Паули допусна драматично поражение с 1:2 при гостуването си на Динамо (Дрезден) в двубой от 13-ия кръг на Втора Бундеслига. Българският национал Димитър Митов остана на резервната скамейка, а на вратата на гостите отново бе Бен Фол.

След загубата възпитаниците на Марсел Рап заемат 9-о място в класирането с 15 точки, колкото има и десетият Динамо. Санкт Паули продължава да няма победа като гост в първенството през настоящия сезон.

Двата отбора създадоха редица положения през първото полувреме, като на два пъти топката срещна напречната греда. След почивката попадение на Винсент Вермей за домакините бе отменено заради засада след намесата на ВАР.

В 79-ата минута шведът Ерик Алстранд изведе Санкт Паули напред в резултата след подаване на Мартийн Каарс. Гостите бяха близо до първата си шампионатна победа далеч от дома от февруари насам, но допуснаха пълен обрат в добавеното време. В четвъртата минута на продължението Томас Келер възстанови равенството от дузпа, а само две минути по-късно Каан Инаноглу донесе победата на Динамо.

В същото време лидерът Херта (Берлин) разгроми Карлсруе с 4:0. Йосип Брекало и Себастиан Грьонинг отбелязаха по два гола за столичани, които записаха 12-ата си победа от началото на сезона и вече имат 37 точки. Авансът им пред втория Нюрнберг е цели 13 точки.

Холщайн (Кил) поднесе изненада, след като победи Кайзерслаутерн с 3:0. Фил Харес, Ласе Розенбум и Йонас Теркелсен се разписаха в рамките на 13 минути през второто полувреме. С успеха Холщайн се измъкна от последното място, а Кайзерслаутерн пропусна възможността да се изкачи на втората позиция.

Съботната програма завършва с двубоя между Оснабрюк и Хановер 96.

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Снимки: Imago