Краев с голям пропуск при загуба на Апоел (Тел Авив)

Апоел (Тел Авив) прекъсна победната си серия в израелското първенство, след като допусна поражение с 0:2 при гостуването си на Макаби (Петах Тиква) в среща от 11-ия кръг. Гай Хадида (44′ – дузпа) и Кайл Спенс (74′) се разписаха за домакините, а българският национал Андриан Краев започна като титуляр за гостите и пропусна отлична възможност да открие резултата, преди да бъде заменен на почивката.

Гостите започнаха по-активно двубоя и създадоха няколко добри положения. В 26-ата минута Краев бе близо до откриване на резултата, след като се възползва от грешка на противниковия вратар Дор Хеврон и го преодоля, но Ейтан Тиби изчисти топката от голлинията.

Макаби постепенно изравни играта и поведе малко преди почивката. Яник Лелиендал извърши нарушение срещу Гай Дезнет в наказателното поле, а Хадида реализира отсъдената дузпа в 44-тата минута.

След почивката Апоел така и не намери начин да се върне в мача, а в 74-тата минута Кайл Спенс получи топката от Идо Коен, навлезе в наказателното поле и с удар в далечния ъгъл оформи крайното 2:0.

Така Апоел прекъсна серията си от шест поредни шампионатни победи и остава начело в класирането с 25 точки, но може да бъде изместен от градския съперник Макаби (Тел Авив), който има 24 пункта и мач по-малко. Макаби (Петах Тиква) заема осмата позиция с 13 точки.

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