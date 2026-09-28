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  2. Мардин 1969

Първият треньор шампион на Лудогорец ще води отбор с българско присъствие в Турция

  • 28 сеп 2026 | 22:38
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Първият треньор шампион на Лудогорец ще води отбор с българско присъствие в Турция

Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардин 1969, където се състезава българинът Здравко Димитров.

Новината беше съобщена от турския журналист Решат Джан Йозбудак, който разкри, че 51-годишният специалист вече се намира в Турция, за да финализира преговорите и да поеме новия си пост за Мардин, инкасирал две загуби в последните си два мача.

За Петев това е пореден етап в неговата богата международна кариера. Той пристига в Мардинспор в момент, в който отборът заема седмо място във временното класиране на турската Първа лига. Българският наставник ще замени на поста досегашния треньор Ахмет Чингьоз.

Последният отбор, който Петев води, беше Банияс от Обединените арабски емирства. Сега той се завръща към европейския футбол.

Ивайло Петев е един от най-опитните български треньори с впечатляваща визитка както на клубно, така и на национално ниво. В кариерата си Петев е бил начело на редица отбори, сред които Лудогорец, Любимец, АЕЛ Лимасол, Динамо Загреб, Омония, Ал-Кадисия, Ягелония, Университатя Крайова и гореспоменатия Банияс.

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