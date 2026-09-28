Първият треньор шампион на Лудогорец ще води отбор с българско присъствие в Турция

Ивайло Петев ще е новият треньор на турския отбор Мардин 1969, където се състезава българинът Здравко Димитров.



Новината беше съобщена от турския журналист Решат Джан Йозбудак, който разкри, че 51-годишният специалист вече се намира в Турция, за да финализира преговорите и да поеме новия си пост за Мардин, инкасирал две загуби в последните си два мача.

За Петев това е пореден етап в неговата богата международна кариера. Той пристига в Мардинспор в момент, в който отборът заема седмо място във временното класиране на турската Първа лига. Българският наставник ще замени на поста досегашния треньор Ахмет Чингьоз.

ÖZEL | Mardinspor, Bulgar teknik direktör Ivaylo Petev ile anlaşma sağladı! @spordepormedya



• Petev, Türkiye’ye geldi. — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) September 28, 2026

Последният отбор, който Петев води, беше Банияс от Обединените арабски емирства. Сега той се завръща към европейския футбол.

Ивайло Петев е един от най-опитните български треньори с впечатляваща визитка както на клубно, така и на национално ниво. В кариерата си Петев е бил начело на редица отбори, сред които Лудогорец, Любимец, АЕЛ Лимасол, Динамо Загреб, Омония, Ал-Кадисия, Ягелония, Университатя Крайова и гореспоменатия Банияс.

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