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Посрещнаха Петев и Димитров като герои

  • 13 окт 2026 | 01:45
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Посрещнаха Петев и Димитров като герои

Българският треньор Ивайло Петев и футболистът Здравко Димитров бяха посрещнати с огромна еуфория в Мардин след драматичната победа с 2:1 като гост на Бурсаспор в турската Първа лига.

Множество привърженици се събраха на летище „Проф. д-р Азиз Санджар“, за да приветстват футболистите и треньорския щаб на Мардин 1969 Спор, които се завърнаха с трите точки от едно от най-тежките гостувания през сезона.

Феновете посрещнаха отбора с песни, барабани и зурни, превръщайки пристигането му в истински празник. На летището присъстваха вицепрезидентът на клуба Вейси Дуян, членове на ръководството и множество запалянковци.

Повод за празненствата беше драматичният успех над Бурсаспор, дошъл след победен гол на Здравко Димитров в четвъртата минута на добавеното време. Двубоят беше и дебютен за Ивайло Петев начело на Мардин, като българският специалист започна престоя си с изключително ценна победа.

Трите точки имаха и допълнителен заряд заради изостреното съперничество между двата клуба. През последните сезони срещите им са съпътствани от напрежение между феновете, а за последния двубой на привържениците на Мардин дори беше забранено да присъстват на стадиона в Бурса. Противопоставянето има и по-широк обществен контекст на фона на етническото и политическото напрежение, което периодично се пренася по футболните трибуни в Турция.

След срещата от Мардин осъдиха и скандиранията на домакинските привърженици, които според клуба са били с расистки характер и са били насочени включително към вратаря Ерче Кардешлер.

Всичко това направи победата още по-емоционална за привържениците на Мардин, които организираха впечатляващото посрещане на отбора си.

СНИМКА: Mardin 1969 Spor// FACEBOOK

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