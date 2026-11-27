Артета отказа да разкрие дали Рая ще е готов за дербито и заяви: Това, което Ман Сити постигна, е безпрецедентно

Мениджърът на Арсенал Микел Артета отдаде заслуженото на Манчестър Сити преди неделното дерби между двата отбора на „Емиратс“. Испанецът подчерта значението на домакинствата срещу големите съперници в битката за титлата и остави открит въпроса дали Давид Рая, който вече е подновил тренировки, ще пази в неделя.

На въпрос дали двата клуба се харесват, Артета отговори: „Не знам. Възхищавам се на съперника и на начина, по който работи. Със сигурност се учиш от това. То те вдъхновява да вдигнеш нивото си. Сити вдигна летвата в първенството, защото това, което постигна, е безпрецедентно.“

Артета беше попитан и дали евентуална победа на Арсенал би сложила край на шансовете на Сити за титлата. „Домакинствата срещу големите отбори са от решаващо значение в битката за титлата. Знаем колко е важно да се възползваме от тях. Но сме едва през ноември и знаем колко много мачове остават“.

Запитан дали именно Манчестър Сити е най-големият конкурент на Арсенал през този сезон, испанецът добави: „Не знаем. Не можем да контролираме какво ще направят съперниците ни. В неделя трябва да покажем най-доброто от себе си и да излезем с нагласата да спечелим.“

На въпроса дали обвиненията срещу Манчестър Сити влияят на отбора, Артета заяви: „Това е към тях. Мога само да кажа, че в много от мачовете, които съм гледал, Сити е заслужавал повече от съперника си. Но такъв е футболът.“

"Can we assume that goalkeeper's name will end in A?" 🤔 Mikel Arteta answers a number of questions on his Arsenal team's fitness ahead of their match with Manchester City. https://t.co/npmzHbTjtT — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 27, 2026

Артета потвърди, че Давид Рая тренира, но не уточни дали ще може да играе в неделя. Попитан дали вратарят вече се хвърля за топката на тренировки, той отвърна: „За това не съм сигурен".

Уилям Салиба ще получи игрови минути в следващите няколко мача, обяви Артета. „Той не е играл от много, много време. Трябва да сме сигурни колко минути може да издържи, когато влезе, иначе може да не ни стигнат смените. Той разбира ситуацията. Салиба е невероятен футболист.“

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