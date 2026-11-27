Ираола с добри новини за Муньос преди дербито с Евертън

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола даде добри новини за Виктор Муньос, за когото имаше съмнения, че е получил сериозна контузия в коляното по време на сблъсъка през седмицата с Брюж. Тогава испанецът напусна терена с подуто коляно, но изследванията са показали, че няма сериозен проблем и е възможно още утре той да поднови тренировки и дори да бъде на разположение за неделното дерби с Евертън. Коди Гакпо ще пропусне и този мач, а Райън Гравенберх все още е под въпрос.

Ираола първо изрази задоволството си от победата в сряда.

"Много съм доволен от резултата и от представянето като цяло. Резултатът 3:0 може да създаде впечатлението, че мачът е бил лесен, но според мен не беше така.

Очевидно Алекс (Исак) се намира в отлична форма в момента. Особено през първото полувреме ни помогна много в изграждането на атаките – намирахме го изключително лесно. Съперникът пресираше много агресивно, което налагаше бързо търсене на играчите в предни позиции. Алекс ни помагаше значително в такива ситуации. За мен не става въпрос само за Флориан, Алекс или други конкретни играчи – ако играем добре, някой ще отбележи головете, някой ще направи асистенция, някой ще запише съответната статистика. Важното е как тези играчи, както и останалите, ни помагат да играем добре. Ако създаваме повече положения от съперника и имаме добра офанзивна активност, головете ще дойдат", заяви Ираола, който след това се фокусира върху новините около състава и самото мърсисайдско дерби.

Liverpool boss Andoni Iraola give an update on his players fitness ahead of their game against Everton 🎙️ https://t.co/Gvtr2qh8o8 — Sky Sports News (@SkySportsNews) November 27, 2026

"Коди Гакпо категорично няма да бъде на разположение. Става въпрос за мускулна травма, така че трябва да изчакаме известно време, докато процесът на възстановяване напредне и тя заздравее. При такъв тип контузия възстановяването отнема около две-три седмици. Той получи травмата в последния мач срещу Германия, така че обикновено времевата рамка е такава. По принцип не обичам да се ангажирам със срокове при контузиите, тъй като всеки случай е различен – понякога възстановяването протича по-бързо. Като цяло не става въпрос за сериозна травма, но все пак има проблем, който изисква време, за да отшуми. Що се отнася до Виктор Муньос, добрата новина е, че след прегледа не са установени структурни увреждания на коляното, но той има сериозен удар. Днес не е тренирал, но иска да опита утре, пък ще видим... В момента не мога да кажа със сигурност „да“.

При Райън Гравенберх ще бъде трудно, но не може да кажа “не” за мача в неделя. Подобни контузии са сложни. Изглеждат безобидни, но болката остава – не си отива. Понякога състоянието се подобрява, без да е ясно защо, а на следващия ден нещата отново се влошават. Той се справя с тази ситуация, а ние се опитваме да му помогнем. Най-важното е, когато се завърне, да няма никаква болка, за да може да играе възможно най-свободно.

Има само един начин да се насладиш на едно дерби - като победиш. Не съм преживявал това дерби досега, но не е нужно много време, за да разбереш, че това е голям мач за всички замесени. Много се радвам, че съм част от него, и се надявам да му се насладя.

Това е дерби, а дербитата винаги са различни. Няма значение какво е класирането или в каква серия се намираш – характерът на такъв мач обикновено е различен и това се усеща още от самото начало. Трябва да бъдем много конкурентоспособни, да си свършим работата, да печелим единоборствата. Трябва да сме на добро ниво, защото всеки ще иска да спечели този мач. Трябва да сме наясно, че това е дерби, а също така да покажем и качествена игра с топката.

Играл съм в много дербита, включително голямото дерби между Атлетик Билбао и Реал Сосиедад. Те са нещо специално – точно както е тук. Имаш много приятели в противниковия отбор, понякога дори членове на семейството, и със сигурност това е мач, който оставя следа за дълго време. Това не е просто двубой, за който се говори малко през следващата седмица. Напротив – емоциите продължават дълго, а победителят напомня на другата страна за успеха още дълго време. Удоволствие е да бъда част от това. За мен това ще бъде първото такова дерби дерби, но усещам, че всички имат огромно желание да спечелят.“

Ираола коментира и професионалното дълголетие на своя колега в Евертън Дейвид Мойс

"За мен това е невероятно. Имах късмета да играя срещу него в първия си мач във Висшата лига – Борнемут срещу Уест Хам. Имал съм възможност да поговоря с него след мачове, както и по време на паузи или на срещи, които треньорите провеждат. Това е трудната част от работата на мениджъра – да се задържиш на ниво всеки сезон, да постигаш целите си и да бъдеш успешен. Той се справя толкова добре толкова дълго време. Той е един от еталоните за успех.“

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