Почетино: Сега е време на постигнем напредък

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино заяви, че ситуацията е такава, каквато е по повод това, че тимът е в зоната на изпадащите, а неговата работа е да внесе вяра увереност във футболистите. “Червените дяволи” са предпоследни в класирането на Премиър лийг, а утре те приемат Брентфорд от 17:00. Аржентинецът, който дебютира с тежка загуба с 4:0 от Ливърпул през миналия уикенд, а през седмицата стигна до 2:2 като гост на Спортинг (Лисабон), ще опита да стигне до първата си победа начело на 20-кратните шампиони.

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“Ситуацията е такава, каквато е. Това е реалността. Нашата задача е да вдъхнем увереност и вяра на играчите, да изградим доверие. Имаме кратко време, в което да предадем идеите си на играчите и начина, по който искаме да играе, Ако питате мен, работим тук от седмица и всичко е позитивно. Сега е време да постигнем напредък” обясни бившият наставник на Тотнъм. Почетино отговори и на критиките, че е прекалено мил. “Не ме разбирайте погрешно. Понякога бъркаме думите “мил” и “добър” - аз не съм “мил”. Но трябва да бъдем “добри”. Има разлика. Не съм “мил”, но се старая да бъда “добър”. Знаем, че трябва да бъдем настоятелни и силни, но същевременно трябва да изграждаме взаимоотношения. Това са различни неща с различен смисъл”, обясни треньорът.

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Маурисио Почетино потвърди, че Бруно Фернандеш не е взел участие в днешната тренировка на тима, тъй като е хванал грип при гостуването на Спортинг в Португалия, когато капитанът на тима отбеляза две попадения. Малко по-рано днес пък се появиха твърдения, че от "Олд Трафорд" са активирали опцията за удължаването на контракта на футболиста с един сезон.

“Той хвана вирус в Португалия. Имаше проблеми в края на мача, а днес не участва в тренировката. Утре през деня ще преценим как се чувства, ще видим как е, когато се събуди, но няма да поемаме никакви рискове. Рашфорд тренира индивидуално и се чувства добре”, завърши Почетино.

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Снимки: Gettyimages