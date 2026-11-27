Шефовете на клубове от Премиър лийг натискат Ман Сити да бъде продаден като част от наказанието

Ръководители на три клуба от Премиър лийг смятат, че собствениците на Манчестър Сити трябва да бъдат принудени да продадат клуба като част от наказанието за установените финансови нарушения, разкрива “ББС”. Те са заявили пред медията, при условие за анонимност, че всяко наказание за Манчестър Сити би било безсмислено, ако шейх Мансур и компанията му “Абу Даби Юнайтед Груп” запазят собствеността си. Според един от ръководителите санкция, която не доведе до раздяла с настоящите собственици, няма да бъде достатъчна, за да се сложи край на скандала. Друг от тях е бил категоричен, че нарушенията са подкопали доверието в Премиър лийг и клубовете трудно биха продължили напред, ако сегашните собственици останат начело на Сити.

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Искането идва на фона на решението на независимата комисия, която установи, че Манчестър Сити е нарушил финансовите правила на Премиър лийг в периода между 2009 и 2018 г. Клубът е признат за виновен в изкуствено завишаване на приходите и прикриване на разходи за над 900 милиона паунда чрез фиктивни търговски споразумения, както и в нарушения, свързани с отказа за съдействие на разследването. Сити отрича обвиненията и обжалва решението.

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Особено интересен е фактът, че принудителната продажба на клуба действително е сред правомощията на новосъздадения Независим футболен регулатор, който бе създаден през миналата година. Председателят му Дейвид Коган вече заяви пред парламентарна комисия, че организацията няма да се поддаде на политически натиск и е готова да предприеме необходимите действия, независимо от размера и значението на засегнатия клуб. Законът за футболната регулация от 2025 г. позволява на регулатора да прецени дали собствениците отговарят на изискванията за почтеност и финансова надеждност и при установена непригодност да ги задължи да се разделят с клуба.

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Снимки: Gettyimages