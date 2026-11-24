Ковач: Разполагаме с класата, за да спечелим точки срещу Арсенал

Старши треньорът на Борусия (Дортмунд) Нико Ковач подчерта, че отборът му притежава необходимите качества, за да поднесе изненада срещу лидера в Премиър лийг Арсенал. Двубоят между двата тима на „Емиратс“ в основната фаза на Шампионската лига тази вечер се очертава като истинско изпитание за техните амбиции на европейската сцена.

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Наставникът на Борусия акцентира върху увереността, която владее състава му. „Разбира се, напълно сме наясно колко трудна е задачта ни. Но ние също сме корав съперник и ще имаме своите шансове. Разполагаме с класата, за да постигнем целта си, а именно да спечелим точки. Затова трябва да покажем най-доброто от себе си, както с топката, така и без нея, тъй като Арсенал разполага с наистина добри футболисти.

Borussia Dortmund head coach Niko Kovac has sent a clear message to Arsenal ahead of their highly anticipated Champions League encounter, insisting his side has the quality to upset the Premier League leaders 🔥🙌 https://t.co/MzGJykD9ZN — GOAL (@goal) November 24, 2026

Това е изключително силен отбор. Щом печелиш английското първенство с толкова много класни играчи, значи несъмнено си способен на големи неща, а Арсенал може наистина много! Трябва да намерим правилния баланс между дисциплината в защита и контрола върху играта, когато владеем топката. Не мисля, че мачът ще завърши 0:0, защото и двата отбора имат достатъчно класа, за да бележат голове и да създават положения“, коментира Ковач на пресконференцията си преди мача.

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Снимки: Gettyimages