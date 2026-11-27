Гатузо: Още от първия ден си мечтаех да видя 40-50 хиляди души на “Олимпико”

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо изрази вълнението си от решението на ултрасите на тима да прекъснат своя бойкот и да присъстват на следващите две домакинства срещу Аталанта и градския съперник Рома. Той също така даде информация относно състоянието на своите играчи преди утрешното гостуване на Торино, говори за взаимоотношенията си с противниковия треньор Иняцио Абате и коментира първата позиция на “орлите” в класирането на Серия "А".

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“Завръщането на феновете е повод за гордост за мен. Също така искам да поздравя тифозите, които идваха и в предишните ни домакински мачове. Организираните привърженици са фундаментална част и трябва да им благодарим. Трябва да бъдем добри в представянето и отношението си. Още от първия ден си мечтаех да видя 40-50 хиляди души на “Олимпико”. А сега нека се концентрираме върху утрешния мач. Кенет Тейлър няма да бъде на разположение заради проблем, който получи през второто полувреме срещу Лече. Той премина ядрено-магнитен резонанс, който показа известно подуване, като ще има нов преглед в понеделник. Същото важи и за Нуно Тавареш, Йосип Шутало и Адам Марушич, който е аут за мача. Останалите, включително Тижани Нослин и Матия Дзакани, се чувстват добре.

Lazio coach Gennaro Gattuso says Kenneth Taylor will miss tomorrow’s game against Torino, but he has faith in Fisayo Dele-Bashiru: ‘We can’t settle for what we have. Inter have more points than they did at this stage last year, and that tells you a lot.’ https://t.co/YgyctZjq8P — Football Italia (@footballitalia) November 27, 2026

Схемата ни няма да се промени и ще продължим по своя път. Може да платим цената при изграждането на играта, но утрешният мач пасва добре на нашите характеристики. Никой не може да ни даде същото като Тейлър, но ще правим това, което знаем. Ще вложим нещо повече по отношение на скорост и физика. Искам да съм честен - Фисайо Деле-Баширу заслужава много повече игрово време и с право понякога се мръщи. Аз взимам решенията, но той се подобри и има качества, които пасват на играта ни. Трябва да играе без напрежение и да покаже своите технически и физически качества. Знаем срещу какъв съперник ще се изправим утре. Втори топки и преходите ще бъдат ключови.

Torino-Lazio: Gattuso e Abate rivali in panchina dopo gli anni in rossonero https://t.co/uxdXtx521w https://t.co/yDECNtE26g — LazioPress.it (@laziopress) November 26, 2026

Радвам се за работата, която върши Иняцио. Аз го взех под крилото си, докато той беше млад, така че съм в добри взаимоотношения с него. Ние, ветераните на Милан, оставихме нещо на младите играчи, заради което съм горд. Той беше мой съотборник, след което му бях и треньор. Дори го пусках като централен защитник, а той напускаше “Сан Сиро” с овации от феновете. Да видя къде е сега и как израства като треньор ме прави горд, защото имам страхотни спомени от него.

Надявам се да останем първи в класирането възможно най-дълго, но това зависи от случващото се на терена. Безсмислено е да говорим за подреждането. Имах треньор - Масимилиано Алегри, който е феноменален с числата, но аз не съм. Гледам нещата ден за ден, така че знам само, че утре ни предстои труден мач, в който трябва да подобрим позицията си в таблицата. Ние печелим, но останалите - също. Не можем да си позволим грешки. Страхотно е, че сме в челото на класирането с Рома. За феновете на двата отбора това е невероятно. Но сега трябва да се концентрираме върху това да подобрим своята позиция, защото не бива да се задоволяваме с постигнатото досега. Ето, че Интер има повече точки, отколкото през миналия сезон, което е много показателно”, коментира Гатузо на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages