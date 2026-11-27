Ман Юнайтед удължи едностранно договора на Бруно Фернандеш

Манчестър Юнайтед е активирал опцията за удължаване на договора на капитана си Бруно Фернандеш с още една година, съобщава "Атлетик". Така португалският национал вече е обвързан с клуба от „Олд Трафорд“ до лятото на 2028 г. Решението идва на фона на неуспешните преговори между двете страни за подписването на нов договор.

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Самият Фернандеш призна, че е отхвърлил две предложения на ръководството на Юнайтед за удължаване на настоящото споразумение, което изтичаше преди края на сезона. Клубът обаче разполагаше с възможност едностранно да го удължи с 12 месеца и вече се е възползвал от нея.

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По този начин Манчестър Юнайтед предотвратява възможността 32-годишният полузащитник да започне преговори с чуждестранни клубове през януари за евентуален свободен трансфер през лятото на 2027 г. Активирането на клаузата дава на английския клуб допълнително време да постигне споразумение с капитана си за нов дългосрочен контракт. Самият Фернандеш наскоро потвърди, че е получил предложение от клуба, но разкри, че разговорите са поставени на пауза заради трудната ситуация на отбора. Португалецът подчерта, че в момента най-важното е Юнайтед да се върне към победите.

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Снимки: Gettyimages