ПСЖ може да обърка големия трансферен план на Арсенал

Крилото на РБ Лайпциг Антонио Нуса се превръща в приоритетна трансферна цел на Пари Сен Жермен след контузиите на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Норвежецът от доста време е в плановете на Арсенал, като според информациите в Англия от “Емиратс” вече са говорили с представители на крилото. Мартин Йодегор също се е включил в убеждаването му и той бил склонен да премине в Арсенал. Сега обаче интересът на ПСЖ може да промени цялостно ситуацията.

Лайпциг иска 80 милиона евро за 21-годишния Нуса, който има седем гола и осем асистенции в 16 мача във всички турнири от началото на сезона.

Ез Абде от Бетис, чиято откупна клауза е 60 милиона евро, може да се окаже по-евтиния вариант за ръководството на ПСЖ.

Джанлука Престиани от Бенфика, Ибрахим Маза – един от най-големите таланти в европейския футбол, който вече блесна с екипа на Леверкузен, както и Луис Диас или Естевао, са други имена, които Луис Кампос и Луис Енрике обмислят, твърди “Ас”. Нико Уилямс и Хулиан Алварес не бива да бъдат изключвани напълно, но инвестициите за тях биха били много сериозни.

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Снимки: Imago