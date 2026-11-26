Бивш нападател на Арсенал и Барселона участва в катастрофа

Бившият нападател на Арсенал, Милан и Барселона Пиер-Емерик Обамеянг е претърпял лек пътен инцидент тази сутрин, докато е пътувал за заниманието на настоящия си клуб Депортиво Ла Коруня. За щастие, инцидентът се е разминал без пострадали и са нанесени единствено материални щети.

Катастрофата е станала в 9:23 часа сутринта, докато състезателят е пътувал към спортния комплекс в Абегондо. На 16-ия километър от автомагистрала АП-9 в района на Пиадела, близо до връзката с А6, спортната кола на играча се е сблъскала с друг автомобил.

После футболистът взе пълноценно участие в тренировъчния процес на тима без никакви проблеми.

Обамеянг омаловажи случилото се: „Беше малка уплаха. Това са неща, които се случват в живота, а най-важното е, че и другият участник в инцидента, и аз сме напълно добре.“

🚗 🗣️ Pierre Emerick Aubameyang ha sufrido un accidente de camino a las instalaciones del Deportivo de A Coruña, y el jugador ha explicado como ha ocurrido y su estado a pocos días de reencontrarse con el FC Barcelona 💻 Más información en https://t.co/WBslnAfs7C #Aubameyang #FCBarcelona #accidente #DeportivodeACoruña — 101tv.es (@101tvandalucia) November 26, 2026

Оба-Оба е на 37 години, но показва добра форма за Ла Коруня, като има пет гола и две асистенции в 10 мача досега.

През 2019 година той претърпя сходен инцидент.

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