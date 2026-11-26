Бившият нападател на Арсенал, Милан и Барселона Пиер-Емерик Обамеянг е претърпял лек пътен инцидент тази сутрин, докато е пътувал за заниманието на настоящия си клуб Депортиво Ла Коруня. За щастие, инцидентът се е разминал без пострадали и са нанесени единствено материални щети.
Катастрофата е станала в 9:23 часа сутринта, докато състезателят е пътувал към спортния комплекс в Абегондо. На 16-ия километър от автомагистрала АП-9 в района на Пиадела, близо до връзката с А6, спортната кола на играча се е сблъскала с друг автомобил.
После футболистът взе пълноценно участие в тренировъчния процес на тима без никакви проблеми.
Обамеянг омаловажи случилото се: „Беше малка уплаха. Това са неща, които се случват в живота, а най-важното е, че и другият участник в инцидента, и аз сме напълно добре.“
Оба-Оба е на 37 години, но показва добра форма за Ла Коруня, като има пет гола и две асистенции в 10 мача досега.
През 2019 година той претърпя сходен инцидент.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google