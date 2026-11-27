Луис Енрике: Разполагам с футболисти, които могат да играят навсякъде

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике увери, че той и неговият треньорски щаб търсят различни начини, по които да компенсират отсъствието на тежко контузените звезди в атаката на тима Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе. Испанският специалист увери, че разполага с редица поливалентни играчи, и призна, че е възможно клубът да потърси нови попълнения по време на януарския трансферен пазар.

“Нямам какво да добавя към казаното досега относно зимните трансфери. Оставаме отворени за подсилване на състава, щом отвори трансферният прозорец, но няма да е лесно. Винаги се опитваме да подобряваме отбора, въпреки че не можем да привличаме играчи, защото трансферният прозорец е затворен. Размишляваме върху различни ситуации за всеки мач. Като треньорски щаб се стараем да изпробваме неща, които може да пораждат съмнения, но с които играчите могат да се справят. Оставаме отворени към различни възможности. Нуно Мендеш е играл като крило преди, а Ашраф Хакими на практика играе като атакуващ футболист почти през цялото време. Все още търсим начини да подобрим нашия тим, а играчите са тези, които ни дават отговора дали те работят, или не. Гордея се с много неща - както с головете на нашите халфове и нападатели, така и с тези на защитниците ни. Ние също така сме най-добрият отбор при статичните положения и в отбрана, и в нападение, но никой никога не ме пита за това.

Press conference ahead of PSG - Lorient 🎙️ https://t.co/8nRoJkZY4P — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 27, 2026

Чувствам се горд, когато хората говорят за моя тим. Когато печелиш много, очакванията стават много високи, като е доста трудно да побеждаваш във всеки мач. Ние сме по-различен тип отбор, като трябва да мислим кое е най-добре за състава. Уарен Заир-Емери, Сени Маюлу, Хакими и Лукас Бералдо могат да играят навсякъде, така че това не е проблем. Също така имаме футболисти като Усман Дембеле, Манес Аклиуш и Витиня, който в първата си година играеше като крило или втори нападател. Човек трябва да подхожда с отворено съзнание и да отчита, че модерният футбол се развива. По време на мач е по-лесно да се справяш с трудни ситуации, когато имаш футболисти, които могат да играят навсякъде. Винаги има изненади - играчи, за които не си очаквал да могат да се справят с определени роли. Витиня дори ми призна, че всъщност му харесва да изпълнява защитните си задачи”, коментира Енрике на пресконференцията си преди утрешното домакинство на Лориан.

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Снимки: Gettyimages