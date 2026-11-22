Вратар попречи на Брайтън да се доближи до Арсенал, а голове в добавеното време дори отдалечиха "чайките"

Брайтън пропусна възможността да се доближи само на три точки зад лидера Арсенал, след като допусна загуба с 0:2 от Хъл Сити като гост. "Чайките" доминораха почти през целия мач и пропуснаха куп положения, а в самия край буквално се сринаха, след като първо останаха с човек по-малко, а в добавеното време допуснаха два гола, реализирани от Оливър Макбърни.

"Чайките" имаха огромно предимство през първата част, но като по чудо не успяха да вземат аванс до почивката. Гостите имаха поне пет много добри възможности, но на три пъти Константинос Цолакис направи страхотни спасявания на вратата на Хъл, отразявайки много опасни удари на Гомес и на Рютер на два пъти. Преди последното от тях и гредата му помогна след изстрел на Аяри. В добавеното време на първата част гъркът някак отклони с крак нов удар на Гомес отблизо.

Хъл направи много малко в предни позиции, но оставаше в мача благодарение на героичните изяви на своя вратар.

Малко след началото на втората част Цолакис направи поредно спасяване. Този път след удар на Грос. След това Диего Гомес пропусна поредната добра възможност, стреляйки неточно отблизо, макар и от малък ъгъл.

След всички тези пропуски на гостите Хъл също започна да търси своите възможности. Фербгюген спаси удар на Белуми, а в 65-ата минута домакините организираха страхотна контраатака. Белуми получи по десния фланг и напредна, след което влезе навътре, но стреля от външната страна на мрежата.

В 76-ата минута пък опит за центриране на Томас прехвърли Фербрюген и срещна напречната греда. Три минути след това Костулас преодоля Цолакис, след като копна топката над него, но пред голлинията Слейтър изчисти.

Брайтън остана с човек по-малко в 89-ата минута, след като Кощиня получи заслужен втори жълт картон за нарушение срещу Томас.

В добавеното време Хъл стигна до победата, след като организира страхотна контраатака, която Оли Макбърни завърши отблизо. В 95-ата минута Макбърни се разписа още веднъж, след като получи на далечната греда от Белуми и отново прати топката във вратата от няколко метра.

The man of the moment 👏 https://t.co/qkMq1iEaRw — Premier League (@premierleague) November 22, 2026

Брайтън остава на шест точки зад лидера Арсенал, докато победата изкачва Хъл на 11-о място, на пет точки над зоната на изпадащите. "Тигрите" все още нямат загуба у дома на свой терен, а "чайките" остават без победа на този стадион.

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Снимки: Gettyimages