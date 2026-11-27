Родри се завърна към тренировките с Барселона

Барселона проведе първото си тренировъчно занимание за предстоящия в неделя мач срещу Депортиво Ла Коруня, след като се завърна от пътуването си до Азербайджан в ранните часове на четвъртък. Там каталунците спечелиха с 4:1 в гостуването си на Сабах в Шампионската лига.

Водещата новина бе включването на Родри в част от подготвителната сесия. Халфът пропусна последните три мача на каталунците заради мускулна травма в задната част на дясното бедро. За разлика от него Андреас Кристенсен все още не тренира, а извън строя остава и Марк Бернал.

¡Rodri vuelve a entrenar con el equipo! https://t.co/dVsYKkKmZe — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2026

Намерението на Ханзи Флик и щаба му е Родри да попадне в групата за двубоя на „Риасор“ срещу Ла Коруня и да запише игрови минути, за да може да бъде изцяло на разположение на германеца за сблъсъка срещу Атлетико Мадрид. Датският централен защитник за момента ще трябва да изчака.

Алехандро Балде, който напусна принудително срещата със Сабах и е под сериозна въпросителна за неделя, се готви по индивидуална програма и не се появи на терена със своите съотборници.

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Снимки: Imago