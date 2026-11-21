Нюкасъл се кани да обърка сметките на лидера Арсенал

След паузата за националните отбори клубният футбол се завръща с дербито от 11-ия кръг на английската Премиър лийг между Нюкасъл и Арсенал. Двубоят ще се играе на стадион "Сейнт Джеймис Парк" на 21 ноември 2026 г. от 19:30 ч. Главен рефер на срещата е Крис Кавана.

Нюкасъл заема 12-о място във временното класиране на Висшата лига с актив от 12 точки след 10 изиграни мача (3 победи, 3 равенства и 4 загуби, при голова разлика 13:16). В последните 5 мача от всички турнири, воденият от Матиас Ясле тим се намира в негативна серия без победа в три поредни срещи. Преди паузата "свраките" завършиха 1:1 като гости на Фулъм в 10-ия кръг, а преди това допуснаха поражения от Евертън с 0:1 за първенство и 1:3 в Карабао Къп, спечелиха с 2:0 гостуването си на Кристъл Палас и отстъпиха у дома с 0:1 от Астън Вила.

Гостите от Арсенал са лидери в подреждането с 27 точки от 10 кръга, записвайки 9 победи и само 1 загуба с голова разлика 15:5. Воденият от Микел Артета състав се намира в отлична серия в първенството, където спечели последните си пет мача. Непосредствено преди паузата "артилеристите" надделяха с 1:0 у дома срещу Хъл Сити, победиха Славия (Прага) с 2:1 в Шампионската лига и надвиха Ливърпул с 1:0 на "Анфийлд". Единствената им скорошна грешка дойде в Карабао Къп след равенство 1:1 в редовното време и отпадане след дузпи (3:5) срещу Флийтууд, след което записаха и успех с 2:0 над Евертън.

В последните 10 срещи между двата тима във всички надпревари Арсенал има предимство с 6 победи срещу 4 успеха за Нюкасъл. Тенденцията в най-скорошните двубои обаче показва сериозно надмощие за лондончани. Момчетата на Микел Артета спечелиха последните си 4 мача срещу този съперник: 1:0 на 25 април 2026 г., 2:1 на 28 септември 2025 г., 3:2 в приятелска среща през юли 2025 г. и 1:0 на 18 май 2025 г. Преди това Нюкасъл бе записал два последователни успеха с по 2:0 в полуфиналите на Карабао Къп през януари и февруари 2025 г.

Арсенал е допуснал едва 5 гола от началото на сезона във Висшата лига, което е най-доброто постижение сред тимовете в топ 5 първенствата на Европа. Освен това тимът на Микел Артета спечели последните си четири мача в първенството без да допусне гол, с обща голова разлика 5:0. От друга страна, Нюкасъл изпитва затруднения срещу лидерите в класирането, като има само 1 победа в последните си 29 мача в първенството срещу отбора на върха на подреждането.

След драматичен обрат Арсенал повали Нюкасъл

В състава на Нюкасъл аут поради контузии са халфът Жоелинтон (проблем в бедрото) и вратарят Евен Жауен (контузия в прасеца). Добрата новина за Матиас Ясле е завръщането след изтърпяно наказание на Джейкъб Рамзи, както и присъствието в групата на Валентино Ливраменто и Матиас Фернандес-Пардо, които са възстановени и отново са на разположение.

За Арсенал срещата пропуска крилото Букайо Сака, който се възстановява от контузия в бедрото, получена в мача срещу Байерн Мюнхен. Младият халф Макс Дауман също е извън сметките, тъй като изтърпява наказание след червен картон. Халфът Мартин Субименди бе заменен с проблем в бедрото по време на мача на Испания срещу Англия и остава под въпрос за двубоя на "Сейнт Джеймис Парк".

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Снимки: Gettyimages