Гьокереш: Манчестър Сити все още разполага с много качествени футболисти

Нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш подчерта, че отборът му е напълно фокусиран върху предстоящото дерби с Манчестър Сити и няма намерение да се разсейва с темата за евентуалните наказания на съперника. Шведският национал изрази увереност и амбиция да помогне на лондончани в преследването на поредица от отличия в Премиър лийг.

В неделя двата тима ще премерят сили за първи път, откакто през септември "гражданите" бяха признати за виновни в сериозни финансови нарушения.

Запитан дали евентуалните санкции срещу съперника променят баланса в надпреварата за първото място, 28-годишният голмайстор заяви: „Не. Обстановката е такава, каквато е. Цялото ни внимание е насочено към двубоя в неделя. Не можем да променим ситуацията, тя няма общо с нас и затова не хабим излишна енергия в тази посока.“

Гьокереш подчерта, че класата на съперника остава безспорна: „Сити все още разполага с изключително качествени състезатели. Напълно нормално е всеки клуб да премине през период с по-непостоянни резултати. В неделя ни предстои тежък сблъсък, но именно тези големи срещи носят най-голям заряд. Ще се получи отличен мач“, отбеляза офанзивният футболист.

Шведът акцентира и върху амбициите в лагера на „артилеристите“: „Стремежът ни винаги е печеленето на трофеи. Наясно сме колко трудно е това във Висшата лига с оглед на интензивността и нивото на отборите, но разполагаме с невероятен състав и това е основната ни цел. Всеки ден се мотивираме взаимно за постигането ѝ и със сигурност ще дадем максимума. Винаги играем за победа, а и като цяло се представяме стабилно през този сезон.“

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