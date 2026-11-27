Ливърпул, Ман Юнайтед, Арсенал и Тотнъм вече готвят исковете си срещу Ман Сити, компенсациите могат да са стотици милиони

Манчестър Юнайтед, Ливърпул и Тотнъм обединяват усилия в съдебната битка срещу Манчестър Сити, като трите клуба са наели една и съща адвокатска кантора, която да подготви исковете им за финансови компенсации заради нарушенията на „гражданите“ в Премиър лийг. Според информацията на “Гардиън”, трите клуба са се доверили на базираната в Лондон кантора Wiggin, специализирана в областта на медиите, развлекателната индустрия и технологиите. Арсенал също подготвя отделен иск срещу Сити, но използва услугите на друга юридическа фирма – HFS Kramer.

Макар клубовете да работят с общи анализатори и да си сътрудничат при оценката на потенциалните щети, претенциите им ще бъдат разглеждани поотделно. „Случаите са сходни, но и различни. Крайната причинно-следствена връзка може да е една и съща, но размерът на щетите ще бъде различен и затова исковете ще бъдат отделни“, коментира източник, цитиран в публикацията.

От Ман Сити се опитали да се измъкнат само с глоба от обвиненията?

Тотнъм е първият клуб, предприел юридически действия срещу Манчестър Сити още по времето на Даниел Леви. През ноември 2024 г. лондончани, заедно с Арсенал, Ливърпул и Манчестър Юнайтед, подадоха официални уведомления, с които запазиха правото си да търсят компенсации. Основните претенции са свързани с пропуснати приходи от наградни фондове, участие в Шампионската лига и други финансови възможности в периода между 2009 и 2018 г. Тотнъм е пропуснал четири пъти класиране за най-престижния европейски клубен турнир за сметка на Сити, докато Манчестър Юнайтед и Ливърпул са завършвали на второ място зад „гражданите“ съответно през 2012 и 2014 г. Арсенал пък е останал извън Шампионската лига през 2017 г., завършвайки пети.

Клубовете са разделени относно наказанията на Ман Сити, има хипотеза за отнемане на 200 точки

Независима комисия на Премиър лийг установи сериозни нарушения на финансовите правила от страна на Манчестър Сити, включително изкуствено завишаване на приходите чрез фиктивни търговски споразумения. След мащабно разследване, отнело няколко години, комисията призна "гражданите" за виновни по 114 от общо 115 обвинения. В момента Сити обжалва обвиненията, а информациите гласят, че наказанието на клуба вероятно ще бъде обявено в следващите няколко месеца. Клубът отрича обвиненията и обжалва решението. Ако претенциите на съперниците му бъдат уважени, финансовите компенсации могат да достигнат стотици милиони паунди. твърдят на Острова.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages