Гиздол каза каква е била разликата между ЦСКА и Трабзон

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол бе разочарован от загубата на тима с 1:2 от Трабзонспор. Германецът смята, че качеството при турския състав е било по-голямо и това е направило разликата между двата отбора.

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“Много е трудно днес да приема резултата, защото показахме страхотна игра. Бяхме много близо до победата. Дори и на точка нямаше да сме доволни, защото можехме да спечелим. В Европа на високо ниво всяка грешка се наказва. Ако се подобрим в това отношение, ще печелим такива мачове. Разликата между двата тима бе качеството. Трябва да се учим от такива мачове. Качеството прави разликата”, каза Гиздол.

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