Бивш играч на Ливърпул похвали стадиона на ЦСКА и заяви: Целта ни е да сме в първата осмица

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Бившият футболист на Ливърпул и настоящ полузащитник на Трабзонспор Фабиньо сподели очакванията си преди утрешния двубой срещу ЦСКА от основната фаза на Лига Европа. Бразилецът похвали стадион „Българска армия“, коментира предстоящата атмосфера по трибуните и отличи качествата на Стефано Сенси.

„Целта ни е да сме в първата осмица. Въпреки че изиграхме добре последния си мач, загубихме. Да се завърнем на победния път е важна цел за нас.

Наистина е чудесно да съм тук. Видях терена – чудесен е. Мисля, че ще има хубава атмосфера. Бяхме посрещнати много добре тук и се надяваме на хубав мач утре.

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Никога досега не съм играл в България. Това ще бъде нова възможност за мен. Въпреки че атмосферата ще бъде създадена от феновете на нашия съперник, е чудесно да се играе в такава обстановка.

Сенси е добър футболист, играл е в големи отбори в Италия. Аз и моите съотборници искаме да покажем добра игра в центъра на терена. Ще се опитаме да спрем както него, така и останалите офанзивни футболисти“, заяви Фабиньо.

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