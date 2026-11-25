ЦСКА пусна специална тениска и чаша за утрешния исторически мач

ЦСКА пусна специална тениска на цена от 33 евро, а поводът е утрешният исторически мач срещу Трабзонспор, тъй като той ще е първи европейски сблъсък на новата "Армия".

"Армейци,



От днес в продажба е специалната тениска, посветена на историческия двубой между ЦСКА и Трабзонспор от основната фаза на UEFA Conference League - първия ни европейски мач на обновения стадион „Българска армия“.

Към нея добавяме и специална чаша с емблемата на ЦСКА, както и с тези на всички съперници, срещу които се изправяме в основната фаза на турнира.

Цена на тениската: 33 евро

Цена на чашата: 24 евро



Двата артикула вече ви очакват в официалния ни клубен магазин на стадион „Българска армия“. Спомен за историята! САМО ЦСКА!", пишат "червените".

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