ЦСКА пусна специална тениска на цена от 33 евро, а поводът е утрешният исторически мач срещу Трабзонспор, тъй като той ще е първи европейски сблъсък на новата "Армия".
"Армейци,
От днес в продажба е специалната тениска, посветена на историческия двубой между ЦСКА и Трабзонспор от основната фаза на UEFA Conference League - първия ни европейски мач на обновения стадион „Българска армия“.
Към нея добавяме и специална чаша с емблемата на ЦСКА, както и с тези на всички съперници, срещу които се изправяме в основната фаза на турнира.
Цена на тениската: 33 евро
Цена на чашата: 24 евро
Двата артикула вече ви очакват в официалния ни клубен магазин на стадион „Българска армия“. Спомен за историята! САМО ЦСКА!", пишат "червените".