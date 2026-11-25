Легенда на ЦСКА вдигна кръвно до небесата на "Армията", подари ценна вратовръзка на Кюстендилеца

Легендата на българския баскетбол Петко Маринов беше специален гост в студиото на Sportal.bg преди мача на националния отбор с Дания, в който ще участват големите звезди на България Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, но не пропусна да говори за любимия си ЦСКА и футболните емоции.

Той сподели за емоциите по време на откриването на "Армията", заради които дори е вдигнал кръвно.

"Вдигнах кръвно като открихме стадиона, толкова се разчуствах, особено даваха и мои приятели. Не знам дали знаете на старата “Армия” там тренирахме и живеехме само футболът и баскетболът, бяхме като едно семейство. Много близки просто. И като видях кои са починали, кои изпратихме, като видях обстановката, феновете каква атмосфера бяха направили и вдигнах кръвно, едва се прибрах вкъщи. Много се разчуствах, много емоция. Много бях трогнат, че ми обърнаха голямо внимание, не очаквах. Получих специална покана, даже внука заведох. Той беше с някакъв шал, пееше някакви песни, които аз не ги знам. Така, че очаквам да вървим нагоре.”

На въпроса какво очаква от мача с турския тим, той отговори така: “Победа, какво да очаквам…”



Получи се и доста забавен момент с объркване на мачовете, който можете да видите в нашето видео.

Маринов сподели и за интересна размяна на подаръци с Паро Никодимов и Иван Велчев-Кюстендилеца.

“От Паро Никодимов имам вратовръзка на Монако преди много години и Гошо Димитров - Джеки, теми я подариха, защото аз си събрах вратовръзки. Сега аз я подарих на Иван Велчев, който е шефа на фенклуба. Беше много така разчустван. Защото той заслужава. Тази хореография, която правят, това е нещо уникално за мен. Та му я подарих на него.”

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