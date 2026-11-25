Гбамен: Ако трябва, ще играя и нападател

Халфът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен заяви, че очаква труден мач срещу бившия му отбор Трабзонспор утре от Лигата на Конференциите. Французинът подчерта, че всички в тима са готови да дадат всичко от себе си и е готов да играе на всяка една позиция, на която го постави старши треньора Маркус Гиздол, включително и нападател.

Гиздол: Ако бях софиянец, утре щях да съм на "Армията"! Трабзонспор е фаворит - 200 млн. срещу 25 млн.

“Няма значение на коя позиция играя. На всички постове, на които ме сложи старши треньора съм готов, ако трябва и нападател. ЦСКА е нов отбор за мен, а Трабзон ги познавам от миналото. Не мога да правя сравнение. Очаква ни много силен противник, но ние ще сме максимално концентрирани”, каза Гбамен.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google