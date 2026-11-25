Райс говори за ЦСКА - Трабзон, Салах излиза на “Армията”

Днес в 18:15 часа стартира пресконференцията на бившия наставник на Лудогорец и настоящ на Трабзонспор - Томас Райс. Специалистът говори за предстоящия сблъсък от четвъртия кръг в оосновната фаза на Лига на конференциите срещу ЦСКА.

Двубоят е утре (26 ноември) от 22:00 часа на стадион “Българска армия”.

В 19:00 часа Райс ще изведе Салах и компания за официалната тренировка на най-модерното родно спортно съоръжение.

"Утре ще играем без наши фенове. Това е ситуацията, която не можем да променим. И Фабиньо преди малко спомена, че стадионът е много хубав и атмосферата е добра. Със старши треньора на съперника се познаваме много добре. Ще е хубав мач", започна Райс.

"Щастлив съм отново да съм в България. Не е предимство, че познавам българския футбол. Срещите в Европа са различни. Трябва да кажа, че докато бях тук, не видях много хубава атмосфера. Надявам се утре тя да е добра.

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